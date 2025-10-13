الإثنين 2025-10-13 06:24 م
 

فيديو .. الشرع يربك مذيعة "60 دقيقة" الأميركية بردود غير متوقعة

فيديو .. الشرع يربك مذيعة "60 دقيقة" الأميركية بردود غير متوقعة
فيديو .. الشرع يربك مذيعة "60 دقيقة" الأميركية بردود غير متوقعة
 
الإثنين، 13-10-2025 05:18 م
الوكيل الإخباري-   تداولت حسابات سورية على منصات التواصل الاجتماعي جزءاً من المقابلة التي أجرتها الإعلامية الأميركية مارغريت برينان مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية.اضافة اعلان


وقد حظيت المقاطع المتداولة بتفاعل واسع، لا سيما تلك التي تميزت خلالها إجابات الرئيس السوري بذكاء لافت وجرأة واضحة. فقد سألت برينان الرئيس الشرع عن تصنيفه السابق من قبل الحكومة الأميركية "إرهابياً"، وعن المكافأة التي رُصدت للقبض عليه بقيمة 10 ملايين دولار قبل أشهر قليلة فقط.

فجاء رد الشرع سريعاً: "خسروها، لم يكن مجدياً تبذير تلك الأموال. ويكمل: نحن نتحدث عن 25 سنة مضت. كنت في الـ17 أو الـ18 من عمري آنذاك، مستوى الوعي لديك الآن مختلف عما كان عليه قبل 20 عاماً".

وفي مقطع آخر، سألته برينان عن لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "وسيم وصلب وصاحب ماضٍ قوي". فرد الشرع بابتسامة واثقة: "هل تشكون في ذلك؟" لتجيب المذيعة: "ليس لدي أدنى شك في قوة ماضيك".

وقد أثارت ردود الشرع إعجاب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض شخصية مميزة وسريعة البديهة.

فكتب أحد المغردين: "رهيب هذا الرجل وسريع البديهة. لو وُجِّه هذا السؤال لبشار الأسد، لكانت إجابته: دعيني أولاً أعرف مصطلح الوسامة وماذا تعني، وكيف يتصف الرجل بها، وأيضاً لنفهم معنى القوة، ضروري أن تنام التي طرحت السؤال وينام المشاهدون ولا أحد يفهم شيئاً".

وعلّق آخرون على الإجابات بالقول: "أحمد الشرع قائد محنّك وخطيب مثقف بارع في فنون السياسة، وماهر في الحوار والردود، صبور وهادئ إلى حد يبعث على الاطمئنان رغم كل الأزمات الجسيمة التي مرّت بها الثورة السورية، والتي ما زالت سوريا تواجه آثارها حتى اليوم بعد تحريرها من الاستبداد".



الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب: قصف منشآت إيران النووية مهّد لاتفاق غزة .. والشرق الأوسط يشهد فترة متميزة

عربي ودولي ترامب: قصف منشآت إيران النووية مهّد لاتفاق غزة .. والشرق الأوسط يشهد فترة متميزة

ا

عربي ودولي السيسي يغرد على إكس لحظة استقباله ترامب.. ماذا قال؟

ا

أخبار محلية الزراعات الاستوائية.. تجربة واعدة تُنوّع الإنتاج الزراعي في الأغوار الشمالية

ل

ترند الحرية بثمن الفقد.. قصة الشقيقين الجعفراوي تبكي القلوب

إزالة 20 اعتداءً على الطرق والأرصفة في عنجرة

أخبار محلية إزالة 20 اعتداءً على الطرق والأرصفة في عنجرة

الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا

أخبار محلية الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى شرم الشيخ

عربي ودولي ترامب يصل إلى شرم الشيخ لبدء قمة السلام

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة