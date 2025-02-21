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ماسك يتحدى زيلينسكي: عليك إجراء انتخابات لإثبات أنك لست دكتاتورًا

الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك
الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك
الجمعة، 21-02-2025 09:50 ص
الوكيل الإخباري-  قال الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الجمعة، إن فولوديمير زيلينسكي يجب أن يجري انتخابات لإثبات أنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني، وإلا فإنه يُعتبر دكتاتورًا.اضافة اعلان


وكتب ماسك على منصته التي يملكها "إكس" قائلًا: "إما أن يجري زيلينسكي انتخابات لإثبات أنه يمثل إرادة الشعب، أو أنه دكتاتور".

وشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، من ولاية فلوريدا، جولة ثانية من الهجمات على نظيره الأوكراني زيلينسكي، قائلًا إنه "ديكتاتور بلا انتخابات".

وانتهت ولاية الرئيس الأوكراني في مايو 2024، لكن أوكرانيا لم تُنظم انتخابات بسبب الحرب والأحكام العرفية، بالإضافة إلى أن ملايين الأوكرانيين فروا إلى خارج البلاد، فيما أصبحت أكثر من 20% من الأراضي خاضعة لسيطرة روسيا. وكررت موسكو نفس الادعاءات بأنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات مع زيلينسكي لأنه "رئيس منتهية ولايته" ولا يمثل أوكرانيا.

واتهم ترامب، في تصريحاته التي أثارت صدمة في أوكرانيا، في منشور ناري على موقع "إكس" ومنشور آخر على شبكة "تروث سوشال"، التي يملكها، بأن زيلينسكي لا يحظى بشعبية، قائلًا: "أكره أن أقول ذلك، لكن نسبة تأييده انخفضت إلى 4 في المئة"، وانتقد عدم تنظيم الانتخابات، وأكد "اختلاس" جزء من المساعدات الأميركية.

كما ادعى ترامب في المنشور مخاطبًا زيلينسكي: "ما كان ينبغي لك أن تبدأها أبدًا"، ويقصد بذلك الحرب.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مساء الأربعاء، عن "دعمه" للرئيس الأوكراني "المنتخب ديمقراطيًا"، بحسب تعبيره.

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gnews

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