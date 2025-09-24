الأربعاء 2025-09-24 11:32 م
 

ماكرون لإيران: لم تبق أمامكم سوى بضع ساعات لتجنب العقوبات

ماكرون لإيران: لم تبق أمامكم سوى بضع ساعات لتجنب العقوبات
ماكرون لإيران: لم تبق أمامكم سوى بضع ساعات لتجنب العقوبات
 
الأربعاء، 24-09-2025 10:31 م
الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه "لم تبق أمام طهران سوى بضع ساعات" للتوصل إلى اتفاق يجنبها إعادة فرض العقوبات.اضافة اعلان


وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس"، إنه أكد لنظيره الإيراني، الذي التقاه في الأمم المتحدة، أن اتفاقًا بشأن النووي الإيراني ما يزال "ممكنًا" لتجنيب البلاد إعادة تفعيل العقوبات الدولية، قائلًا: "لم تبق سوى بضع ساعات".

وأوضح أن "على إيران أن تستجيب للشروط المشروعة التي حدّدناها".

وأورد ماكرون الشروط التي لن "يتساهل" الأوروبيون حيالها، وهي: "وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية"، و"الشفافية فيما يتّصل بمخزونات المواد المخصبة"، و"الاستئناف الفوري للمفاوضات".

من جهة أخرى، حذر ماكرون إسرائيل من إغلاق قنصلية فرنسا في القدس، بعد اعتراف باريس بدولة فلسطين.

واعتبر الرئيس الفرنسي، أن أي إغلاق محتمل لقنصلية فرنسا في القدس من جانب السلطات الإسرائيلية سيكون "خطأ فادحًا".

فيما يخص أوكرانيا، رحب ماكرون بـ"رسالة واضحة جدًا" من جانب نظيره الأميركي، التي عكست تصريحاته الثلاثاء تحوّلًا في موقفه حيال الحرب الدائرة في أوكرانيا، إذ اعتبر أن كييف قادرة على استعادة كل الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

واعتبر ماكرون أن الرسالة مفادها أن روسيا "أضعف وأكثر هشاشة مما قاله كثر"، لافتًا إلى أن هذا الأمر "سيتيح مقاومة أكبر، بل واستعادة أراض".

وقال إن تحوّل موقف ترامب حيال الحرب في أوكرانيا "مهم جدًا"، ولكن كييف تحتاج إلى "عتاد ودعم أميركيين".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو يتحدى الاعترافات الدولية: لن تقام دولة فلسطينية

عربي ودولي نتنياهو يتحدى الاعترافات الدولية: لن تقام دولة فلسطينية

ل

طب وصحة حل سريع وفعال لمرضى الحساسية

السعودية تطلق تحالفا دوليا طارئا لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية

عربي ودولي السعودية تطلق تحالفا دوليا طارئا لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية

ال

طب وصحة خبير بارز يكشف عن 5 أسرار لإبطاء الشيخوخة

تعبيرية

الطقس أمطار ورعد غداً الخميس في هذه المناطق

السودان .. مقتل 15 شخصا على الأقل جراء غارة بمسيرة على سوق في الفاشر

عربي ودولي السودان .. مقتل 15 شخصا على الأقل جراء غارة بمسيرة على سوق في الفاشر

ل

طب وصحة "حل طبيعي" لمكافحة التعب يوفر للجسم أغلب احتياجاته من الفيتامينات

الصفدي: نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة ونحن نريد أن نحميها

أخبار محلية الصفدي: نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة ونحن نريد أن نحميها



 
 





الأكثر مشاهدة