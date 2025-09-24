ماكرون لإيران: لم تبق أمامكم سوى بضع ساعات لتجنب العقوبات

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس"، إنه أكد لنظيره الإيراني، الذي التقاه في الأمم المتحدة، أن اتفاقًا بشأن النووي الإيراني ما يزال "ممكنًا" لتجنيب البلاد إعادة تفعيل العقوبات الدولية، قائلًا: "لم تبق سوى بضع ساعات".
وأوضح أن "على إيران أن تستجيب للشروط المشروعة التي حدّدناها".
وأورد ماكرون الشروط التي لن "يتساهل" الأوروبيون حيالها، وهي: "وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية"، و"الشفافية فيما يتّصل بمخزونات المواد المخصبة"، و"الاستئناف الفوري للمفاوضات".
من جهة أخرى، حذر ماكرون إسرائيل من إغلاق قنصلية فرنسا في القدس، بعد اعتراف باريس بدولة فلسطين.
واعتبر الرئيس الفرنسي، أن أي إغلاق محتمل لقنصلية فرنسا في القدس من جانب السلطات الإسرائيلية سيكون "خطأ فادحًا".
فيما يخص أوكرانيا، رحب ماكرون بـ"رسالة واضحة جدًا" من جانب نظيره الأميركي، التي عكست تصريحاته الثلاثاء تحوّلًا في موقفه حيال الحرب الدائرة في أوكرانيا، إذ اعتبر أن كييف قادرة على استعادة كل الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.
واعتبر ماكرون أن الرسالة مفادها أن روسيا "أضعف وأكثر هشاشة مما قاله كثر"، لافتًا إلى أن هذا الأمر "سيتيح مقاومة أكبر، بل واستعادة أراض".
وقال إن تحوّل موقف ترامب حيال الحرب في أوكرانيا "مهم جدًا"، ولكن كييف تحتاج إلى "عتاد ودعم أميركيين".
سكاي نيوز
