ما الذي يجعل لوس أنجلوس مركزا للاحتجاجات على سياسة الهجرة؟

الوكيل الإخباري- تحدثت شبكة CNN الأمريكية عن الدور الذي تلعبه التركيبة السكانية لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية في تأجيج الاحتجاجات على سياسة الهجرة التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وقالت الشبكة إن لوس أنجلوس موطن لعدد كبير من السكان من أصول إسبانية ولاتينية، وهم يشكلون ما يقارب نصف السكان، مشيرة إلى أن مقاطعة لوس أنجلوس، وهي المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية كاليفورنيا، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 10 ملايين نسمة.



وأفادت بأنه من بين هؤلاء، يشكل اللاتينيون أو ذوو الأصول الإسبانية نسبة 48.6%. وأكثر من ثلث سكان لوس أنجلوس هم من المهاجرين، مبينة أن لوس أنجلوس أصبحت رسميا "مدينة ملاذ" منذ نوفمبر الماضي، قبل أن يتولى دونالد ترامب منصبه للمرة الثانية.

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وأوضحت أن ما يعنيه كونها "مدينة ملاذ" هو أن كل مدينة داخلها مُقيّدة في مشاركة مواردها مع أي أنشطة اتحادية تتعلق بالهجرة. وفي لوس أنجلوس، أعلنت المدينة أن أي موظف حكومي لن يشارك في أي نشاط متعلق بالهجرة. ولهذا السبب، فإن السكان والمتظاهرين، يطالبون بأن تحميهم المدينة لأنها تُعتبر "مدينة ملاذ"، ولا يريدون وجود عناصر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) تقوم بدوريات في شوارع لوس أنجلوس، ويريدون إخراجهم منها.