أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين

08:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744060 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تبقى الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الاثنين، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 18، وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 21، وفي مناطق السهول 33 - 23، وفي الأغوار الشمالية 40 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 28، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.

