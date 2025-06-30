مجموعة السبع تدعو لاستئناف المحادثات للتوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي

11:58 م

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الوكيل الإخباري- أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك، الاثنين، دعمهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. اضافة اعلان





وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.