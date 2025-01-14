محكمة العدل تعلن انضمام كوبا إلى قضية الإبادة الجماعية المُقامة ضد إسرائيل

وبموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، فإنه كلما كان هناك شك في تفسير اتفاقية تكون دول أخرى غير الدول المعنية بالقضية طرفاً فيها، فإن لكل من هذه الدول الحق في التدخل في الإجراءات، وفي هذه الحالة، فإن التفسير الذي يعطيه حكم المحكمة يكون ملزماً لها على قدم المساواة.
وأوضحت المحكمة انه "في الاستفادة من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63، تعتمد كوبا على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول 1948"، مشيرة الى ان كوبا "وفي إعلانها، ستقدم تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية".
وبموجب المادة 83 من قواعد المحكمة، تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان التدخل الكوبي.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت في 29 كانون الأول من العام 2023، دعوى قضائية ضد "إسرائيل" بتهمة الإبادة الجماعية، وانضمت عدة دول إلى القضية، بما في ذلك نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وايرلندا.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
من هو الشيخ عمر حوري الذي تفاعل السوريون مع أنباء مقتله؟
-
الدعي العام جاك سميث: ترامب كان سيدان لو أنه لم يُنتخب رئيسا
-
الحوثيون يعلنون استهداف يافا بصاروخ ثالث
-
رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو: الأفارقة ليسوا بشرا في نظر ماكرون
-
وثائق تكشف سرا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات
-
أحدهما لتاجر مخدرات.. قصف جوي يستهدف منزلين في السويداء جنوبي سوريا
-
زيلينسكي يبحث مع ماكرون نشر قوات غربية في أوكرانيا
-
وفاة 100 على الأقل من عمال المناجم غير الشرعيين داخل منجم في جنوب إفريقيا