نتنياهو يهاجم رئيس وزراء أستراليا

الثلاثاء، 19-08-2025 12:11 م
الوكيل الإخباري-   هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أستراليا، على خلفية أزمة دبلوماسية نشبت جراء إلغاء تأشيرات دبلوماسيين.اضافة اعلان


وقال مكتب نتنياهو: "التاريخ سيذكر رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، كسياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، وفق تعبيره.

وكانت أستراليا قد ألغت، أمس الاثنين، تأشيرة الدخول الخاصة بعضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، تحسبًا لاحتمال نشره للفرقة والكراهية في أراضيها، لترد إسرائيل بإلغاء تأشيرات الإقامة الخاصة بالدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية.
 
 
