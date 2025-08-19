سانا: مقتل عنصرين من الأمن بإطلاق نار من مجهولين في طرطوس

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر أن المسلحين المجهولين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار.
وأضاف أن الجهات المختصة تعمل على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.
