الثلاثاء 2025-08-19 10:11 ص
 

سانا: مقتل عنصرين من الأمن بإطلاق نار من مجهولين في طرطوس

قوات أمن سورية
قوات أمن سورية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصدر أمني سوري، الثلاثاء، إن شخصا داخل مركبة "مشبوهة" مركونة بجانب الطريق، أطلق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر أمن بعدما اقتربوا منها لتفتيشها، ما أدى إلى مقتل عنصرين.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر أن المسلحين المجهولين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار.

وأضاف أن الجهات المختصة تعمل على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.
 
 
