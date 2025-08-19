مربية حيوانات تشارك: هكذا يقوم صغير الفيل باللعب معي مثل الأطفال 😅!#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/pFCgw20dg2— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 19, 2025
