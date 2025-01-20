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مخبأة داخل ألعاب أطفال..إتلاف 100 مليون حبة كبتاغون في سوريا

ماهر الاسد
ماهر الاسد
الإثنين، 20-01-2025 07:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية التابعة لإدارة العمليات في سوريا الأحد عن إتلاف 100 مليون حبة من مخدر الكبتاغون مملوكة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، قبل تصديرها للخارج.

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وقال المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية في بيان إنه بعد الرصد والمتابعة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من الحصول على معلومات تفيد بوجود شحنات من حبوب كبتاغون مجهزة للتصدير عبر مرفأ اللاذقية إلى عدة دول عربية وغربية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف البيان أنه بعد "إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد مواقع الشحنات المخفية في مستودعات قرب مرفأ اللاذقية، والتي تعود ملكيتها للهارب المجرم ماهر الأسد".

وتابع أن العمليات أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون و"البودرة المخدرة"، التي كانت معبأة داخل ألعاب الأطفال، مما يعكس خطورة هذه العمليات وطرق التهريب المستخدمة.


وأوضح المكتب أن عدد الحبوب التي كانت معدة للتصدير تقدر بحوالي 100 مليون حبة، مما كان سيسبب تهديدًا كبيرًا للصحة العامة والأمن الاجتماعي في العديد من الدول.

 

سكاي نيوز عربية

 
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