مسلح يستهدف تجمعاً داخل نادي في نيوهامبشير الأمريكية

06:58 ص

الوكيل الإخباري- قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إن شخصًا نفّذ هجومًا مسلحًا داخل نادٍ ريفي في ولاية "نيو هامبشاير"، وأطلق النار على المتواجدين فيه. اضافة اعلان





ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الشرطة الأمريكية قولها إن الحادث أسفر عن وقوع عدة إصابات، مشيرة إلى اعتقال أحد المشتبه بهم في الحادث.



وهرعت قوات كبيرة من الشرطة والطوارئ إلى موقع الهجوم للوقوف على ملابساته، وإجراء المعاينة الأولية، والتعرّف على حجم الخسائر.



وذكرت مصادر أمنية في الشرطة الأمريكية أن كاميرات المراقبة أكّدت أن مطلق النار كان وحيدًا، ولم يكن هناك من يعاونه في تنفيذ الهجوم.