مسلح يستهدف تجمعاً داخل نادي في نيوهامبشير الأمريكية

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الشرطة الأمريكية قولها إن الحادث أسفر عن وقوع عدة إصابات، مشيرة إلى اعتقال أحد المشتبه بهم في الحادث.
وهرعت قوات كبيرة من الشرطة والطوارئ إلى موقع الهجوم للوقوف على ملابساته، وإجراء المعاينة الأولية، والتعرّف على حجم الخسائر.
وذكرت مصادر أمنية في الشرطة الأمريكية أن كاميرات المراقبة أكّدت أن مطلق النار كان وحيدًا، ولم يكن هناك من يعاونه في تنفيذ الهجوم.
