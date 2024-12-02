مصر تستضيف قادة حماس في مسعى جديد لوقف إطلاق النار بغزة

وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون من حماس للقاهرة منذ أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها ستعاود إحياء الجهود بالتعاون مع قطر ومصر وتركيا للتفاوض على وقف إطلاق النار في القطاع، والذي من شأنه أن يشمل صفقة محتجزين.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، إنه يعتقد بأن فرص وقف إطلاق النار والاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين في غزة أصبحت الآن أكثر ترجيحا.
وأضاف لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية الأحد "(حماس) معزولة. حزب الله لم يعد يقاتل معهم، وداعموهم في إيران وأماكن أخرى مشغولون بصراعات أخرى".
وأردف قائلا "لذلك أعتقد أننا قد تكون لدينا فرصة لإحراز تقدم، لكنني لن أتوقع بالضبط متى سيحدث ذلك ... لقد اقتربنا كثيرا من ذلك ولم نعبر خط النهاية بعد (لم نتوصل إلى اتفاق)".
وأصرت حماس خلال جولات عديدة من المفاوضات على مدى العام الماضي، على ضرورة أن يشمل أي اتفاق إنهاء إسرائيل للحرب، في حين تقول إسرائيل إن الحرب ستنتهي عندما تتوقف حماس عن حكم غزة أو تشكيل تهديد للإسرائيليين.
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