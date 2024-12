مقتل 13 شخصا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب - فيديو

الوكيل الإخباري - قتل 13 شخصا على الأقل جراء اصطدام قارب تابع للبحرية الهندية بعبّارة قبالة سواحل مومباي.



وجاء في منشور للمتحدث باسم البحرية الهندية على منصة "إكس": "فقدنا السيطرة على سفينة تابعة للبحرية الهندية خلال تجربة لمحركها في ميناء مومباي بسبب عطل في المحرك".

وأضاف: "نتيجة لذلك اصطدمت السفينة بعبارة للركاب ما لبثت أن غرقت. وأفادت تقارير عن مصرع 13 شخصا حتى الآن"، مشيرا إلى إنقاذ 99 شخصا.



وأظهرت قنوات تلفزيونية أن سفينة تحمل خمسة أشخاص على الأقل اصطدمت بالعبارة، مما تسبب في وقوع الحادث.



وقال أحد الركاب على متن العبارة لقناة ABP Majha الإخبارية: "اصطدم القارب السريع بقاربنا وبدأت المياه تدخل قاربنا وانقلب. وطلب منا السائق ارتداء سترات النجاة.. سبحت لمدة 15 دقيقة قبل أن ينقذني قارب آخر".



وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور "إكس": "حادث القارب في مومباي أمر محزن. تعازينا للعائلات المكلومة".



وأعلن مودي عن دفع 200 ألف روبية (2356.63 دولارا) على سبيل الهبة من صندوق الإغاثة الوطني التابع لرئيس الوزراء لأقرب أقارب كل متوفى في حادث القارب، مبينا أن المصابين سيحصلون على 50 ألف روبية.





