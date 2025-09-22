الإثنين 2025-09-22 09:57 ص
 

مقتل 5 بينهم أطفال في هجوم جوي إسرائيلي على جنوب لبنان

تصاعد الدخان من قضاء النبطية
الإثنين، 22-09-2025 07:45 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، قُتلوا في هجوم جوي إسرائيلي بطائرة مسيّرة على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، الأحد.اضافة اعلان


وتستهدف إسرائيل على نحو متكرر ما تقول إنها مواقع تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، منذ سريان هدنة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية في تشرين الثاني، بعد صراع استمر أكثر من عام بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة أصابت دراجة نارية وسيارة، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان، إن من بين القتلى أبًا وأطفاله الثلاثة، فيما أُصيبت الأم بجروح. وذكر أنهم يحملون الجنسية الأميركية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "الموقف لا يزال غامضًا، لكن الدلائل حتى الآن تشير إلى أن القتلى الخمسة ليسوا مواطنين أميركيين. في حقيقة الأمر، كان لدى أحدهم في السابق طلب تأشيرة هجرة لم يُستخدم".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه قتل عضوًا في جماعة حزب الله خلال الهجوم، لكنه أقر أيضًا بمقتل "عدد من المدنيين غير المعنيين بالأمر".
 
 
