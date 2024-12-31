ميشال عون: هناك غموض في ملف الرئاسة بلبنان

وأكد الرئيس السابق أن ليس مع تأجيل للجلسة ويجب أن تكون هناك جلسات بدورات متلاحقة.
وأفاد بأن طريقة تعديل الدستور منصوص عنها في الدستور نفسه وهنا على عدة سلطات أن تبدي رأيها بالموضوع، وتجربة العام 2008 لا يمكن أن تتكرر إذ يجب احترام الدستور.
وشدد على أن أي تعديل يجب أن لا يكون آنيا ولا لمصلحة شخص.
ولفت إلى أن الخلل الأبرز الذي واجهه خلال عهده بالممارسة كان تأخير تأليف الحكومات وعدم تحديد مهل زمنية لذلك، إضافة إلى احتكار أفرقاء لوزارات مثل المال والداخلية وهنا تم تجاوز القوانين إذ لم يتم احترام تأليف الحكومة بالتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وحتى لا يقع رئيس الجمهورية المقبل بنفس المشكلة فعليه التعامل مع هاتين المسألتين ليكون لديه أمل بنجاح عهده.
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