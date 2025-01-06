نتنياهو: نشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أفادت معاريف عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "التهديد الإيراني لا يزال قائما وسنكون مستعدين لما هو قادم".

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وأضافت "عرفنا لسنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها".