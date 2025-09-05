نيويورك تايمز: إدارة ترامب تحذر القادة اللبنانيين

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حذّرت القادة اللبنانيين من أن الوقت ينفد لنزع سلاح حزب الله.

اضافة اعلان