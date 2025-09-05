نيويورك تايمز: إدارة ترامب تحذر القادة اللبنانيين

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن أبدت قلقها من احتمال تراجع الحكومة اللبنانية أمام مواجهة محتملة مع الحزب، مشيرةً إلى أن مسؤولين حذّروا من أن تأجيل هذه الخطوة قد يدفع إسرائيل إلى السعي لنزع سلاح حزب الله عبر حملة عسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار فولغوغراد الدولي
-
الولايات المتحدة تعاقب ثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان لمطالبتها بمحاسبة إسرائيل
-
زيلينسكي يشكو من ضعف إنتاج الأسلحة في أوروبا
-
"أكسيوس": لا توجد خطوة أمريكية مهمة في غزة بشأن صفقة تبادل الأسرى
-
"فوربس": ابن ترامب يصبح مليارديرا بعد ارتفاع سعر سهم "بيتكوين" الأمريكي
-
"قبل قرار الحرب مع مصر".. برلماني مصري يوجه تحذيرا لنتنياهو
-
لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة
-
عقيلة أحمد الشرع تبرعت بمبلغ 5000 دولار لصندوق التنمية السوري