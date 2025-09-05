الجمعة 2025-09-05 02:00 ص
 

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تحذر القادة اللبنانيين

الجمعة، 05-09-2025 12:50 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حذّرت القادة اللبنانيين من أن الوقت ينفد لنزع سلاح حزب الله.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن أبدت قلقها من احتمال تراجع الحكومة اللبنانية أمام مواجهة محتملة مع الحزب، مشيرةً إلى أن مسؤولين حذّروا من أن تأجيل هذه الخطوة قد يدفع إسرائيل إلى السعي لنزع سلاح حزب الله عبر حملة عسكرية.

 
 
