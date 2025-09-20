السبت 2025-09-20 05:10 م
 

هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية

ارشيفية
 
السبت، 20-09-2025 03:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مشغلو مطارات أوروبية، اليوم السبت، عن تعرّض أحد مزودي خدمات أنظمة تسجيل الوصول والصعود لهجوم إلكتروني واسع النطاق، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران وتأخير أو إلغاء عدد من الرحلات في مطارات بروكسل وبرلين ولندن.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم السيبراني تسبب في تعطّل الأنظمة الآلية في مطار بروكسل، الأمر الذي أجبر العاملين على تنفيذ إجراءات تسجيل المسافرين والصعود إلى الطائرات يدويًا، ما انعكس سلبًا على جدول الرحلات.

وقالت الشركة المشغلة لمطار بروكسل في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن الخلل "يؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخيرات وإلغاءات"، مؤكدة أن مزوّد الخدمة يعمل بكامل طاقته لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وفي العاصمة البريطانية لندن، أعلنت سلطات مطار "هيثرو" عن تأخيرات في مواعيد الرحلات، نتيجة "مشكلة فنية" لدى أحد مزوّدي الخدمات، دون الإشارة صراحة إلى طبيعة العطل.

أما مطار برلين، فأوضح في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أن "عطلًا فنيًا لدى أحد مزوّدي الأنظمة على مستوى أوروبا تسبب في إطالة أوقات الانتظار عند تسجيل الوصول"، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت.
 
 
