أول عربي يتولى المنصب… المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو

وتفوق العناني على منافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، ليصبح المدير الجديد للمنظمة أول عربي يتولى رئاسة المنظمة، وثاني إفريقي بعد السنغالي أمادو مختار مبو (1974-1987).
وصوّت المجلس التنفيذي لليونسكو بأغلبية 55 صوتا مقابل صوتين لصالح العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، ضد إدوارد فيرمين ماتوكو (69 عاما) من جمهورية الكونغو. ولم تصوت الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المقرر أن يتم التصديق على فوز خالد العناني وتوليه مهامه رسميًا خلال جمعية عامة للمنظمة تضم جميع الأعضاء، البالغ عددهم 194 عضوا، تُعقد في السادس من تشرين الثاني المقبل بمدينة سمرقند في أوزبكستان.
-
أخبار متعلقة
-
هكذا أجبر ترامب نتنياهو على قبول خطته بشأن القطاع
-
الإعلام الغربي يصف ماكرون بـ"البطة العرجاء"
-
وفدا حماس وإسرائيل وصلا إلى شرم الشيخ لعقد مباحثات بشأن غزة
-
كامالا هاريس تطعن بفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة
-
تراجع التمويل يُفقد "مفوضية اللاجئين" نحو 5 آلاف موظف في 2025
-
سوريا.. إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب السوري
-
الهند: حريق بمستشفى يودي بحياة 6 مرضى
-
إيران: لا مباحثات في هذه المرحلة مع الأوروبيين بشأن الملف النووي