أول عربي يتولى المنصب… المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الاثنين، عن اختيار المرشح المصري خالد العناني لمنصب المدير العام الجديد للمنظمة، خلفا للفرنسية أودري أزولاي.

اضافة اعلان



وتفوق العناني على منافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، ليصبح المدير الجديد للمنظمة أول عربي يتولى رئاسة المنظمة، وثاني إفريقي بعد السنغالي أمادو مختار مبو (1974-1987).



وصوّت المجلس التنفيذي لليونسكو بأغلبية 55 صوتا مقابل صوتين لصالح العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، ضد إدوارد فيرمين ماتوكو (69 عاما) من جمهورية الكونغو. ولم تصوت الولايات المتحدة الأميركية.