الإثنين 2025-10-06 09:48 م
 

أول عربي يتولى المنصب… المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 06-10-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الاثنين، عن اختيار المرشح المصري خالد العناني لمنصب المدير العام الجديد للمنظمة، خلفا للفرنسية أودري أزولاي.

اضافة اعلان


وتفوق العناني على منافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، ليصبح المدير الجديد للمنظمة أول عربي يتولى رئاسة المنظمة، وثاني إفريقي بعد السنغالي أمادو مختار مبو (1974-1987).


وصوّت المجلس التنفيذي لليونسكو بأغلبية 55 صوتا مقابل صوتين لصالح العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، ضد إدوارد فيرمين ماتوكو (69 عاما) من جمهورية الكونغو. ولم تصوت الولايات المتحدة الأميركية.


ومن المقرر أن يتم التصديق على فوز خالد العناني وتوليه مهامه رسميًا خلال جمعية عامة للمنظمة تضم جميع الأعضاء، البالغ عددهم 194 عضوا، تُعقد في السادس من تشرين الثاني المقبل بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الأميرة رحمة ترعى افتتاح معرض فني مشترك

ا

فلسطين الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته بالمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

ل

عربي ودولي أول عربي يتولى المنصب… المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو

ل

فلسطين البيت الأبيض يكشف تفاصيل المحادثات الجارية حاليا بشأن غزة

م

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

ا

أخبار محلية الهلال الأحمر ينظم ورشة عمل تدريبية حول أدوات الذكاء الاصطناعي

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان اللواء القضاة

"منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر

أخبار محلية "منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر



 
 





الأكثر مشاهدة