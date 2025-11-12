الأربعاء 2025-11-12 08:27 م
 

وزيرة الطاقة الأوكرانية تقدم استقالتها

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينشوك اليوم الأربعاء، أنها قدمت استقالتها من منصبها مشيرة إلى أن المنصب في حد ذاته لم يكن يوما غايتها.

وكتبت غرينشوك على فيسبوك: "قدمت استقالتي، لم يكن منصبي غاية في حد ذاته بالنسبة لي، لم تكن هناك أي مخالفات للقانون في أنشطتي المهنية".

وأضافت: "في ما يتعلق بالتكهنات المتعلقة بعلاقاتي الشخصية، فإن أي تكهنات في هذا الموضوع بعيدة عن الواقع، ويجب أن يكون لكل شيء حدود".

وختمت قائلة: "في النهاية، سيضع الزمن كل شيء في نصابه".


وفي وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي من رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، اتخاذ "عدد من الإجراءات التي تصب في مصلحة أوكرانيا".


يذكر أن الحكومة الأوكرانية أقالت وزير العدل غيرمان غالوشينكو في إطار تحقيق تجريه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في قضايا تتعلق بقطاع الطاقة.


وجاء القرار بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذ عملية خاصة واسعة في قطاع الطاقة، نشرت خلالها صورا لحقائب تحتوي على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية تمت مصادرتها في أثناء المداهمات.

RT

 
 
