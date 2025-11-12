وزيرة الطاقة الأوكرانية تقدم استقالتها

وكتبت غرينشوك على فيسبوك: "قدمت استقالتي، لم يكن منصبي غاية في حد ذاته بالنسبة لي، لم تكن هناك أي مخالفات للقانون في أنشطتي المهنية".
وأضافت: "في ما يتعلق بالتكهنات المتعلقة بعلاقاتي الشخصية، فإن أي تكهنات في هذا الموضوع بعيدة عن الواقع، ويجب أن يكون لكل شيء حدود".
وختمت قائلة: "في النهاية، سيضع الزمن كل شيء في نصابه".
وفي وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي من رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، اتخاذ "عدد من الإجراءات التي تصب في مصلحة أوكرانيا".
يذكر أن الحكومة الأوكرانية أقالت وزير العدل غيرمان غالوشينكو في إطار تحقيق تجريه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في قضايا تتعلق بقطاع الطاقة.
وجاء القرار بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذ عملية خاصة واسعة في قطاع الطاقة، نشرت خلالها صورا لحقائب تحتوي على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية تمت مصادرتها في أثناء المداهمات.
RT
-
أخبار متعلقة
-
هزة أرضية تضرب لبنان
-
الشرع يضع شرط وحيد لإبرام اتفاق أمني مع الكيان
-
الدعم السريع: نحاصر بابنوسة من عدة محاور والجيش يتراجع
-
الوكالة الذرية: التحقق من اليورانيوم الإيراني المخصب تأخر كثيراً
-
لائحة السوداني تحقق "فوزًا كبيرًا" في انتخابات العراق
-
أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية المنكوبة
-
السودان يسعى للحصول على مقاتلات "سوخوي" روسية
-
الكشف عن تفاصيل فيديو أثار ضجة في مصر