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وزير الإعلام السوري يعلن إطلاق المنتدى الاستثماري السوري السعودي الأول

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جانب من المؤتمر
 
الأربعاء، 23-07-2025 11:58 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إطلاق المنتدى الاستثماري السوري السعودي في فعالية هي الأولى من نوعها في سوريا.

وقال المصطفى إن هذا المنتدى "يأتي بكل فخر واعتزاز كمبادرة أولى من نوعها في سوريا الجديدة"، معربا عن تقديره لدور السعودية وما تقدمه من دعم لسوريا.

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وأضاف: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات بهدف التنمية وليس الربح فقط، وهذه الاتفاقيات ستشمل قطاعات متنوعة تشمل البنوك والإنشاءات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مجالات الطاقة والذكاء الصناعي".

وأكد أن هذه الاستثمارات ستوزع على مختلف المحافظات السورية دون حصرها في منطقة جغرافية محددة. ومن المتوقع أن توفر ما يقارب 50 ألف فرصة عمل مباشرة للسوريين.


وأشار المصطفى إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين السوري والسعودي.

 

RT

 
 
gnews

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