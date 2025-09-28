الأحد 2025-09-28 01:22 ص
 

وزير خارجية مصر: لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، أن مصر لن تقبل أو تشارك في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني أو تكون بوابة لتهجيرهم.

وقال عبد العاطي، خلال كلمته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة لم يعد قابلاً للتأجيل وأصبح ضرورة ملحّة.


وأعرب عبد العاطي عن امتنان بلاده وتقديرها لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزامه الكامل بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة.

 
 
