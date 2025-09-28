وزير خارجية مصر: لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين

وقال عبد العاطي، خلال كلمته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة لم يعد قابلاً للتأجيل وأصبح ضرورة ملحّة.
وأعرب عبد العاطي عن امتنان بلاده وتقديرها لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزامه الكامل بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة.
