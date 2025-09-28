وزير خارجية مصر: لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، أن مصر لن تقبل أو تشارك في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني أو تكون بوابة لتهجيرهم.

وقال عبد العاطي، خلال كلمته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة لم يعد قابلاً للتأجيل وأصبح ضرورة ملحّة.