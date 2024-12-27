ولاية نيويورك تغرم شركات الوقود الأحفوري 75 مليار دولار

وستفرض الولاية غرامات على شركات الوقود الأحفوري تصل إلى 75 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، أي 3 مليارات في كل عام.
وينشئ التشريع، "صندوق المناخ الفائق" لدعم المشاريع التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والتي تعزز مرونة نيويورك في مواجهة التأثيرات المناخية الخطيرة مثل الفيضانات والحرارة الشديدة".
وقالت الحاكمة هوشول: "مع كل هطول أمطار قياسي تقريبًا وموجة حر وعاصفة ساحلية، يتحمل سكان نيويورك بشكل متزايد مليارات الدولارات من العواقب الصحية والسلامة البيئية بسبب الملوثين الذين أضروا ببيئتنا تاريخيًا".
وأضافت "أن إنشاء صندوق المناخ الفائق هو أحدث مثال على اتخاذ إدارتي إجراءات لتحميل الملوثين المسؤولية عن الأضرار التي لحقت ببيئتنا والمطالبة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية والمشاريع الأخرى الحاسمة لحماية مجتمعاتنا واقتصادنا".
بترا
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