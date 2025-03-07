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3 إصابات بنيران إسرائيلية جنوبي لبنان

جيش الاحتلال في كفرشوبا جنوبي لبنان الشهر الماضي مع استمرار وقف إطلاق النار الهش
جيش الاحتلال في كفرشوبا جنوبي لبنان الشهر الماضي مع استمرار وقف إطلاق النار الهش
 
الجمعة، 07-03-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-   أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفركلا الحدودية بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بإصابة مواطنين لبنانيين اثنين من فريق "جهاد البناء" المكلف بالكشف عن الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي في كفركلا، وإصابة شخص ثالث سوري الجنسية وصفت حالته بالحرجة جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار عليهم قبالة جدار البلدة.

ولفتت الوكالة إلى أن جنودا إسرائيليين مشطوا بأسلحة رشاشة منطقة كروم الشراقي، شرق بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون.

وأوضحت أن هذه التطورات تأتي في إطار سياسة العدو الهادفة إلى ترهيب الأهالي وإبعادهم عن المنطقة.

من جهة أخرى، دخل نحو 800 إسرائيلي متدين، لأول مرة، اليوم الجمعة، إلى الأراضي اللبنانية الحدودية لزيارة قبر حاخام يدعى آشي، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجزيرة
 
 
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