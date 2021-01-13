الأربعاء 13-01-2021
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الأربعاء، 13-01-2021 10:19 م

الحاجة فوزية حسن سالم العلي في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم


"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"
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صدق الله العظيم 

 بمزيد من الحزن والأسى ننعى المرحومة باذن الله الحاجة فوزية حسن سالم العلي ( أم أنور ) 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته, وأن يمن على أهلها وذويها بأجمل آيات الصبر والسلوان .

نظرا للظروف التي نمر بها بسبب جائحة كورونا تقبل التعازي عبر الهاتف و مواقع التواصل الاجتماعي .

ابن الفقيدة انور العلي : 0789555340

ابن الفقيدة خالد العلي : 0770403330



" إنا لله وإنا إليه راجعون "


 




 

 


 

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