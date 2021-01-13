الحاجة فوزية حسن سالم العلي في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم



"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

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صدق الله العظيم



بمزيد من الحزن والأسى ننعى المرحومة باذن الله الحاجة فوزية حسن سالم العلي ( أم أنور )



سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته, وأن يمن على أهلها وذويها بأجمل آيات الصبر والسلوان .



نظرا للظروف التي نمر بها بسبب جائحة كورونا تقبل التعازي عبر الهاتف و مواقع التواصل الاجتماعي .



ابن الفقيدة انور العلي : 0789555340



ابن الفقيدة خالد العلي : 0770403330







" إنا لله وإنا إليه راجعون "



