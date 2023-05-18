الحاجة نجاح منير الأسمر في ذمة الله

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)



صدق الله العظيم





نعي فاضلة: ايمانا بقضاء الله وقدره و بمزيد من الحزن والأسى ينعى ال العنبتاوي و ال الاسمر واقرباؤهم وأنسباؤهم فقيدتهم المغفور لها بإذن الله تعالى

"الحاجة نجاح منير الأسمر"حرم المرحوم أحمد جميل عنبتاوي ووالدة كل من جميل زوج السيدة رنا خالد كنعان وبشار زوج السيدة لينا محي الدين الجوهري.



ولينا زوجة السيد سامر حسين الجاغوب ،وشقيقة كل من المرحوم نايف والمرحوم سعد وهلال وصلاح والمرحومة عايده وجاوده وعناية وفريال، وجدة كل من روان وتالا ولانا جميل عنبتاوي واحمد وسامر وتمارا بشار عنبتاوي وعمرو ونادين وأيه سامر الجاغوب



حيث انتقلت الى رحمة الله تعالى ، بعد حياة حافلة بالعطاء.



وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة العصر يوم غد الجمعة من مسجد الكاظم في دير غبار إلى مثواها الاخير في مقبرة العائلة في ام الحيران.



تقبل التعازي من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة العاشرة مساء في ديوان ال المصري شارع المدينة الرياضية .

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