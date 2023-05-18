الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

مطار الملك الحسين يستقبل أربع طائرات يحملن 530 سائحا ً إيطالياً

انطلاق مهرجان ايله للشعر السابع في العقبة

اختتام مشروع دعم سيادة القانون في الأردن

ثلاثة مراكز للتطوير الوظيفي في البلقاء التطبيقية

الحاجة نجاح منير الأسمر في ذمة الله

وزير التربية : آلية جديدة لاحتساب المعدل المؤهل إلى الجامعة

التربية تعمم حول توفر شواغر

وزير التربية : امتحان محوسب بدلاً عن التوجيهي

وزير التربية: توزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى مسارين

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة مسلّحة من تجّار المخدرات

الخميس، 18-05-2023 09:56 م

الحاجة نجاح منير الأسمر في ذمة الله

5202316113341892364407


(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم


نعي فاضلة: ايمانا بقضاء الله وقدره و بمزيد من الحزن والأسى ينعى ال العنبتاوي و ال الاسمر واقرباؤهم وأنسباؤهم فقيدتهم المغفور لها بإذن الله تعالى
"الحاجة نجاح منير الأسمر"حرم المرحوم أحمد جميل عنبتاوي ووالدة كل من جميل زوج السيدة رنا خالد كنعان وبشار زوج السيدة لينا محي الدين الجوهري.

ولينا زوجة السيد سامر حسين الجاغوب ،وشقيقة كل من المرحوم نايف والمرحوم سعد وهلال وصلاح والمرحومة عايده وجاوده وعناية وفريال، وجدة كل من روان وتالا ولانا جميل عنبتاوي واحمد وسامر وتمارا بشار عنبتاوي وعمرو ونادين وأيه سامر الجاغوب

حيث انتقلت الى رحمة الله تعالى ، بعد حياة حافلة بالعطاء.

وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة العصر يوم غد الجمعة من مسجد الكاظم في دير غبار إلى مثواها الاخير في مقبرة العائلة في ام الحيران.

تقبل التعازي من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة العاشرة مساء في ديوان ال المصري شارع المدينة الرياضية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231711014428196358

عيد أحمد التل في ذمة الله

WhatsApp Image 2023-05-15 at 1.41.25 PM

تهنئة لـعوده الرواشدة بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد العام للمزارعين الاردنيين

ز

بلعاوي يتأهل إلى نهائيات جائزة خريجي الجامعات البريطانية

WhatsApp Image 2023-05-14 at 9.15.57 PM

محمد وجيه وشاح.. مبارك عقد القران

00

حفل تأبين أعضاء المجلس العشائري الشركسي الذين توفاهم الله – فيديو وصور

28

السرحان والعدوان نسايب.. الف مبروك - فيديو وصور