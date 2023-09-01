الحاج خلف محمد سالم المناصير في ذمة الله

الوكيل الإخباري -

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بسم الله الرحمن الرحيم(يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ادخلي في عبادي وادخلي جنتي)صدق الله العظيمنعي حاج فاضلأعضاء هيـئة المديرين و المدراء العامين وجميع العاملين في مجموعة المناصير يـنعــون بــمزيـد مـــن الحـزن والأسـى والد رئيس هيئه المديرين والرئيس التنفيذي المهندس زياد المناصيرالحاج(خلف محمد سالم المناصير)والد كل من ( زيد ، زيدان ، عبدالحكيم ، عبدالغني ، أحمد ، محمد ، موسى و عيسى )سائلين المــــــــولى عز وجل ان يتغــمده بواســع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال/ دابوق الى مقبره البحاثتقبل التعازي اعتبارا من اليوم الجمعه ولمده ثلاثه ايام من الساعه 5 عصرا ولغايه الساعه 9:00 مساء للرجال في دابوق بجانب بيت زيدان- ابو ياسر بجانب مشتل روابي فرح- خلف جمعيه ال قموهوالسيدات في مبنى جمعيه ال القموه دابوق من الساعه 5:00 عصرا الى 9:00 مساءانا لله وانا اليه راجعون...