الجمعة 01-09-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 01-09-2023 08:14 م

الحاج خلف محمد سالم المناصير في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
(يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ادخلي في عبادي وادخلي جنتي)اضافة اعلان

صدق الله العظيم
نعي حاج فاضل 
أعضاء هيـئة المديرين و المدراء العامين وجميع العاملين في مجموعة المناصير يـنعــون بــمزيـد مـــن الحـزن والأسـى والد رئيس هيئه المديرين والرئيس التنفيذي  المهندس زياد المناصير
  
الحاج
 (خلف محمد سالم المناصير)
 والد كل من ( زيد ، زيدان ، عبدالحكيم ، عبدالغني ، أحمد ، محمد ، موسى  و عيسى  ) 
سائلين المــــــــولى عز وجل ان يتغــمده بواســع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم   من مسجد الملك الحسين بن طلال/ دابوق الى مقبره البحاث  
 تقبل التعازي  اعتبارا من اليوم الجمعه ولمده ثلاثه ايام من الساعه 5 عصرا ولغايه الساعه 9:00 مساء للرجال في دابوق بجانب بيت زيدان- ابو ياسر بجانب مشتل روابي فرح- خلف جمعيه ال قموه
 والسيدات في مبنى جمعيه ال القموه دابوق من الساعه 5:00 عصرا الى 9:00 مساء 
 انا لله وانا اليه راجعون...

 




 

 


 

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