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الجمعة، 01-09-2023 11:16 ص

والد رجل الأعمال زياد المناصير في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم.

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انتقل إلى رحمة الله تعالى والد رجل الأعمال المهندس زياد المناصير (الحاج خلف محمد سالم المناصير).

 

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة من مسجد الحسين في دابوق إلى مقبرة البحاث.


تقبل التعازي اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام من الساعة 5 عصرا ولغاية الساعة 9 مساءً:

 

للرجال في دابوق بجانب بيت زيدان - أبو ياسر (بجانب مشتل روابي فرح/ خلف جمعية آل قموة).

 

وللسيدات في مبنى جمعية آل قموة/ دابوق من الساعة 5 عصرا ولغاية الساعة 9 مساءً.


انا لله وانا اليه راجعون.

 




 

 


 

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