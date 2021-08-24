الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 09:47 م

الحاج نواف محمد الزامل في ذمة الله

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"كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ"اضافة اعلان


بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل الزامل في الأردن وفلسطين والخارج فقيدهم الذي انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج نواف محمد الزامل "أبو عصام"، والذي وافته المنية مساء الثلاثاء 24/8/2021 عن عمر يناهز 75 عاماً قضاها بطاعة الله.

وسيشيع جثمانه الطاهر من مسجد  الصحابي علي بن ابي طالب رض الله عنه "مسجد الموسيقات العسكرية" مقابل عريفة مول في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، بعد صلاة ظهر الأربعاء الموافق 25/8/2021 وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة شفا بدران. 

وتقبل التعازي للرجال والنساء في منزل الفقيد قرب مسجد علي بن ابي طالب - مسجد الموسيقات العسكرية، مقابل عريفة مول في منطقة طبربور، بالإضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الهاتف بسبب اجراءات الصحة العامة

للاستفسار رقم 
شقيق الفقيد نسيم الزامل "ابو اياد"0796607331
الدكتور أسامة الزامل: 0799297022 
ايمن الزامل: 0796486097
انا لله وإنا اليه راجعون

 




 

 


 

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