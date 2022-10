الدكتور بلعاوي من ضمن أفضل 2٪؜ من الباحثين عالمياً

الوكيل الاخباري - ضمن تصنيفات جامعة ستانفورد الأمريكية AD Scientific Index 2023، جاء الدكتور ضرار حسن بلعاوي ضمن أفضل 2٪؜ من الباحثين العالميين حسب معايير البحوث H و i10 والاستشهادات خلال آخر خمسة أعوام، وذلك في الأردن والإقليم والعالم، ضمن مجالات العلاج الدوائي السريري clinical pharmacotherapy, وسلامة المريض patient safety, والأمراض النَفسيّة psychiatry.

يُذكر أن الدكتور بلعاوي يعمل مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري واستاذاً اكلينيكياً مشاركاً في جامعة البترا الأردنية، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية. وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا في وزارة الصحة الأردنية.



حصل الدكتور بلعاوي على جائزة "الأب القدوة 2020" من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والابداع من جامعة البترا، ونهائي جائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي بريطانيا، على الأبحاث والجهود المبذولة لمحاربة مرض كوڤيد-19 وزيادة التوعية المجتمعية للأمراض المُعدية.



الدكتور ضرار بلعاوي نائب رئيس شركة آيجك IGEC للاستشارات التعليمية، والرئيس الطبي لشركة الأطباء السبعة 7Drs؛ ومُراجع في مجالات طبية مختلفة، مثل:

‏ (BMJ, Drug Safety ، IJCP ، IJPP, JPP

‏Journal of Evaluation in Clinical Practice, Journal of Pharmaceutical Health Services Research, Hospital Pharmacy, Journal of Primary Care and Community Health).

للدكتور بلعاوي أكثر من 40 بحثاً علمياً في مجلاّت عالمية مُحكَّمة وأكثر من 100 مقالٍ طبي، حيث يكمن اهتمامه البحثي في مجال سلامة المرضى والأخطاء الطبية والعلاجية والامراض النفسية والأمراض المُعدية.