الجمعة 19-05-2023
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الجمعة، 19-05-2023 02:44 م

الزميل الصحفي إسلام الحوامدة في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ"

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انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، الزميل الصحفي "إسلام الحوامدة" عن عمر يناهز 34 عاما.


”اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.".

 

وتتقدم أسرة "الوكيل الإخباري" من عائلة الفقيد بأحر مشاعر المواساة سائلين المولى أن يتغمده في رحمته. 

 




 

 


 

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