السرحان والعدوان نسايب.. الف مبروك - فيديو وصور

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السبت، 13-05-2023 08:20 م

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الوكيل الاخباري - توجهت مساء اليوم جاهة كريمة من عشيرة السرحان يتقدمهم الفريق فاضل علي السرحان وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات الكريمة والوجهاء من الأقارب و الأصدقاء إلى العدوان الكرام لطلب يد صاحبة الصون والعفاف الدكتورة رزان سلطان ابو عرابي العدوان.اضافة اعلان


وكان في استقبال الجاهة الكريمة شيوخ وشخصيات ووجهاء عشيرة العدوان وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة..

ورحب الفريق فاضل علي السرحان بالحضور طالبا يد كريمة الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان للمحامي عمار مفلح الجادر السرحان فيما رد دولة عبدالرؤوف الروابدة على طلب الجاهة و عبر في كلمته عن العلاقة الأخوية ومزايا المصاهرة في الإسلام معبرا عن عمق الصلة والثقة بين الطرفين وقرأ الجميع الفاتحة بنية القبول والإيجاب.











































 




 

 


 

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