النواصرة و الشقيري نسايب

الوكيل الإخباري- توجهت مساء الجمعة جاهة كريمة من آل النواصرة يتقدمهم معالي وزير الاشغال الاسبق د.محمد عبيدات وعدد من الشخصيات الكريمة والوجهاء من الأقارب و الأصدقاء إلى آل الشقيري الكرام لطلب يد صاحبة الصون والعفاف كريمة الصيدلاني باسم موسى الشقيري.

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وكان في استقبال الجاهة الكريمة شيوخ وشخصيات ووجهاء جبل الخليل ورحب معالي د.العبيدات بالحضور وعبر في كلمته عن العلاقة الأخوية ومزايا المصاهرة في الإسلام معبرا عن عمق الصلة والثقة بين الطرفين طالبا يد كريمة آل الشقيري لـ المهندس محمد النواصرة نجل العقيد المتقاعد المهندس نصري النواصرة فيما رد سعادة النائب حازم قشوع على طلب الجاهة و عبر في كلمته عن العلاقة الأخوية و المحبة بين الطرفين وقرأ الجميع الفاتحة بنية القبول والإيجاب.