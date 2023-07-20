الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف يفتتح الدورة 44 لشرح مضامين رسالة عمّان

الحكومة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

توضيح من رئيس الوزراء عن حظر منصة تيك توك في الأردن

الخميس، 20-07-2023 12:59 م

الشاب بهاء خليل علوش في ذمة الله

120231711014428196358


الوكيل الإخباري - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عائلة ال علوش في الأردن وفلسطين، الشاب الطيب بهاء خليل علوش، الذي وافته المنية اثر حادث سير بكندا عن عمر يناهز ال 37 عاماً.اضافة اعلان


نعزي أنفسنا وأهلنا في هذا الحزن العميق وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تقبل التعازي في قاعة مسجد أم يحيى الزبن في منطقة أم اذينة، وذلك من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً.

أيام العزاء ستكون الخميس، والجمعة، والسبت. 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ggg

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

t

الدكتور محمد واصف يعلن عن صدور كتابه الجديد "النبض الموسيقي الأردني في مائة عام"

1172b330-d312-44c7-9835-e30f82396079

العموش و الهلالات نسايب - صور

86645a86-8930-4d6c-b59f-88c1c46a89cb

تهنئة للسيد أسامة عمار الضميري بمناسبة التخرج

55

تهنئة رئيس هيئة الأركان المشتركة

WhatsApp Image 2023-07-17 at 16.05.10

تهنئة الدكتور محمد الحدب بمناسبة حصوله على درجة الماجستير الثانية

أخبار متعلقة
d778a70c-f10c-42bf-b319-593ce57dfb1d

زين فواز مطيع الكباريتي ألف مبارك النجاح بالثانوية العامة

231437

نعي فاضل.. اللواء المتقاعد الدكتور بشير الجراح "أبو غيث"