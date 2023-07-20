الشاب بهاء خليل علوش في ذمة الله

الوكيل الإخباري -

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عائلة ال علوش في الأردن وفلسطين، الشاب الطيب بهاء خليل علوش، الذي وافته المنية اثر حادث سير بكندا عن عمر يناهز ال 37 عاماً.نعزي أنفسنا وأهلنا في هذا الحزن العميق وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.تقبل التعازي في قاعة مسجد أم يحيى الزبن في منطقة أم اذينة، وذلك من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً.أيام العزاء ستكون الخميس، والجمعة، والسبت.رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.