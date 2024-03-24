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الأحد، 24-03-2024 02:36 م

المربية الفاضلة فايزة الشخانبة في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" صدق الله العظيم.

تسليمًا وإيمانًا بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، تنعى عائلة شخانبة إلى رحمة الله تعالى المربية الفاضلة فايزة كساب عبد العزيز الشخانبة "أم مناف"، والدة الدكتور مناف عبدالله الهاشم، والمربية أمل سليمان الشخانبة، وشقيقة المرحوم عبدالعزيز والمرحوم شراري، وفايز وفواز وعايد وجواد والمرحوم محمد، وشقيقة دلال وعربية وعايدة ونهاد والمرحومة زريفة والمرحومة ريوف وزرايف وهنية ورخية.

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سيشع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر الغد من مسجد الحمد لمثواها الأخير في مقبرة مادبا وتقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة المتقاعدين العسكريين في مادبا.


إنا لله وإنا إليه راجعون




 




 

 


 

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