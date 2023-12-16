السبت 16-12-2023
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السبت، 16-12-2023 03:25 ص

سهيل فوزان راجح المفلح في ذمة الله

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انا لله وانا اليه راجعون

قـال تعالى :-
"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ"

ببالغ الحزن والاسى ننعى وفاة سهيل فوزان راجح المفلح والد كل من سامي ،سامر،أحمد،سيرين و سماح.

سيتم تشييع جثمانه الطاهر من مسجد النبي يوشع / الطف في السلط على صلاة الظهر يوم السبت الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٣ الى مقبرة العائلة في السلط 

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية ال قموه بعد الساعة الرابعة ولغاية الساعة العاشرة مساء ولمدة ثلاث ايام 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته . 

  ''إنا لله وإنا إليه راجعون ''

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