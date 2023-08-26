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السبت، 26-08-2023 10:08 ص

شركة ويليس تاورز واتسن العالمية تقيم حفل تكريم وتوديع لمديرها العام في الأردن بعد استقالته

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الوكيل الإخباري - اقامت شركة ويليس تاورز واتسن العالمية حفلا كبيرا بفندق انتركونتننتال عمان لتكريم مدير الفروع الخارجية للشركة والمدير العام بالمملكة الاردنية الهاشمية السيد / إيهاب زهران تكريما وتوديعا له بعد قراره بالاستقالة عن الشركة.
حضر الحفل العديد من رؤساء شركات التأمين العاملة بالسوق الاردني ومدراء الدوائر الفنية بها وكذلك ممثلي كلا من الاتحاد الاردني لشركات التأمين وممثلي البنك المركزي الاردني.

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كما حرص علي الحضور جميع كبار عملاء الشركة  لتوجيه الشكر والعرفان للسيد ايهاب زهران علي ما قدمه لهم خلال فترة عمله بالاردن والتي تزيد عن عشر سنوات
- إيهاب زهران حاصل علي درجة الماجستير بدرجة امتياز في علوم التأمين
- بدء حياته العملية بمجال التأمين في عام ١٩٩٤ بشركة جراسافوا العالمية لوساطة التأمين.


- تقلد العديد من المناصب القيادية بالشركة منهم " مدير التعويضات العامة ، مدير الادارة الفنية ، مدير التسويق ، وغيرهم من المناصب بالشركة.
- انتقل في عام ٢٠٠٨ للعمل بواحدة من اكبر شركات التأمين بالعالم " شركة AIG " وقد حقق العديد من الانجازات خلال عمله هناك سواء في مجال التدريب او في مجال الاكتتاب بإدارة الممتلكات للشركة بمصر حيث شغل منصب مدير الاكتتاب لإدارة الممتلكات بمصر. 
- التحق السيد إيهاب زهران بشركة جراسافوا العالمية  مرة اخرى كمديرا للفروع الخارجية للشركة .
- اسس العديد من الفروع للشركة ومنهم فروع الشركة بجمهورية السودان والمملكة الاردنية الهاشمية.
- قدم خلال مسيرته للاسواق التي عمل بها العديد من الكوادر الفنيه التي تتلمذت علي يديه.
- نجح في تغيير مفهوم الوسيط بتلك الاسواق واستطاع خلق مناخ من الثقة بينه وبين شركات التامين والعملاء والتي باتت واضحة خلال حفل التكريم









 




 

 


 

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