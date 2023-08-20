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الوكيل الاخباري

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الأحد، 20-08-2023 10:58 ص

عشائر الحمامرة وآل أبو حسان يشكرون كل من شارك بعزاء الحاج خالد أبو حسان

ان


الوكيل الإخباري - تقدم كل من عشائر الحمامرة وآل أبو حسان وآل أبو الراغب وأقربائهم وانسباؤهم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان من ابناء الاسرة الاردنية الواحدة والأشقاء العرب بكافة أطيافهم الرسمية والأهلية والشعبية الذين تفضلوا بمواساتنا ومشاركتنا العزاء بمصابهم الجلل بوفاة فقيدهم الغالي المغفور له بإذن الله تعالى الحاج خالد عبد الرحمن أبو حسان (أبو الوليد).اضافة اعلان


وأضافوا أنه يشكرون كل من شارك في تشييع الجثمان او حضر بيت العزاء أو اتصال هاتفيا أو عبر ووسائل التواصل الاجتماعي أو النعي في الصحف والمواقع الالكترونية من داخل الأردن ومن الأشقاء في العالم العربي وخارجه

وتابعوا " شكر لكل واحد منكم شكر الله سعيكم وجزاكم الله خير الجزاء حيث كان لمشاركتكم لنا أطيب الأثر في نفوسنا".









 




 

 


 

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