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الجمعة، 29-12-2023 12:19 م

عشائر العقاربة تنعى فقيدها الشيخ هاشم معيش العقرباوي

ta3ziya


الوكيل الإخباري - (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ).

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تنعى عشائر العقاربة في الأردن فقيدها المرحوم بإذن الله الشيخ هاشم معيش العقرباوي "أبو محمد" زوج "فايزة صالح العقرباوي" والد محمد وفرح وهيا وجد عبدالملك ورغدة وميرا وهاشم. وشقيق هشام ومحمود وحسين ومحمد وخولة والمرحوم احمد. والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس ٢٨-١٢-٢٠٢٣،
سيوارى جثمان الفقيد الثرى إلى مقبرة ماركا القديمة بعد صلاة ظهر يوم الجمعة في مسجد ماركا القديم / حارة العقاربة وتقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية آل النبر التعاونية - دير غبار إعتباراً من يوم الجمعة ٢٩-١٢-٢٠٢٣ ولمدة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة عصراً و حتى العاشرة مساء.


ولا نقول إلا ما يرضي ربنا "إنا لله وإنا إليه راجعون"

 




 

 


 

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