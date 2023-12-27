بلعاوي يتأهل إلى نهائيات جائزة المجلس الثقافي البريطاني

الوكيل الإخباري - تأهل أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية بجامعة البترا الأردنية الدكتور ضرار حسن بلعاوي إلى نهائيات Finalist جائزة المجلس الثقافي البريطاني (الأردن) لخريجي الجامعات البريطانية في فئة العمل المجتمعي.

اضافة اعلان



ويُعَد المرشحون النهائيون للجائزة قادةً في مجالات دراستهم بحسب المجلس الثقافي البريطاني حيث استخدموا خبرتهم في الدراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم وبلدانهم.



يُذكر أن الدكتور بلعاوي يعمل مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري واستاذاً اكلينيكياً مشاركاً في جامعة البترا الأردنية، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية.



وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا في وزارة الصحة الأردنية.



وحصل الدكتور بلعاوي على جائزة "الأب القدوة 2020" من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والابداع من جامعة البترا، ووصل إلى نهائي جائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي بريطانيا على مستوى العالم، وجائزة الخرّيج المتميز من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة المغربية في عام 2023، على الأبحاث والجهود المبذولة لمحاربة مرض كوڤيد-19 والأمراض المُعدية الأخرى وزيادة التوعية الصحية المجتمعية.