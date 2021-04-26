مطاع أحمد الظاهر النسور في ذمة الله

الوكيل الاخباري -

بسم الله الرحمن الرحيم

‎يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنّتي

‎صدق الله العظيم



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى مطاع أحمد الظاهر النسور

شقيق كل من السفير السابق المرحوم الدكتور خلدون وعيسى والمرحومة بوران زوجة رئيس النيابات العامة السابق كامل ازمقنا وبلقيس زوجة رئيس النيابات العامة السابق عبدالله الظاهر وبثينة زوجة الشيخ سعود العدوان ومها زوجة الأستاذ المحامي عبدالرزاق النسور وذلك فجر اليوم الاثنين وقد تم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد العيزرية الى مقبرة العيزرية في السلط.

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سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

ونظرا للظروف الوبائية الراهنة تقبل التعازي عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.



ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك لمحزونون، ولا نقول الا ما يرضي الله



انا لله وانا اليه راجعون