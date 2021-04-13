نادي الجالية الاردنية في سلطنة عُمان يهنىء بمناسبة شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- مع تباشير الشهر الفضيل شهر الرحمة والغفران ونزول القران شهر الصيام والقيام والعتق من النيران.

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يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الجالية الأردنية في سلطنة عمان الحبيبة برفع اسمى ايات التهنئة والتبريك إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.



داعيين المولى عز وجل ان يعيده على جلالتهما أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة وجلالتهما يرفلون بثوب الصحة والعافية والله نسأل أن يعيد شهر رمضان على البلدين الشقيقين شعبا وقيادة وسائر بلاد العرب والمسلمين باليمن والبركات ونبتهل متضرعين داعين المولى عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء عن الأمتين العربيه والاسلاميه والانسانية جمعاء .



عمار علي عبيدات

رئيس مجلس إدارة نادي الجالية الاردنية

سلطنة عُمان