نعي المهندس الطيار عارف ارتيمه

الوكيل الإخباري - "وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون".

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بمزيد من الحزن و الأسى و بقلوب يعتصرها الالم، تنعى عشائر ارتيمه_عباد ، فقيدها المغفور له بإذن الله المهندس الطيار عارف جزاع عبدالكريم ارتيمه القنصل الفخري لجمهورية الصومال والذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية اثر نوبة قلبية حادة، عن عمر يناهز ٥٧ عامٱ و سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 2٨/٦/٢٠٢١ من مسجد طلحة بن عبيد الله في منطقة ماركا الشمالية _حي ارتيمه إلى مقبرة ماركا القديمة .

"إنا لله و إنا إليه راجعون"



برقيٱ: آل ارتيمه

شقيق كل من :

محمد جزاع ارتيمه

ارتيمه جزاع ارتيمه

د.هاني جزاع ارتيمه

يوسف جزاع ارتيمه