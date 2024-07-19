الأحد 21-07-2024
الوكيل الاخباري
 

"عادة" خلال الأكل تهدد بخطر الوفاة بالقلب

البرلمان العربي يؤكد الدور التنموي الرائد للبنك الدولي

نتنياهو يلتقي بايدن الثلاثاء ويلقي كلمة في الكونغرس الأميركي

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

ذبحتونا : طلبة التوجيهي سيكونون ضحية قرارات غير مدروسة

وفاة 4 أطباء أردنيين - أسماء

شكاوى من انقطاع ونقص المياه في مناطق بالمملكة

11 مدينة عربية تتصدر قائمة الأشد حرارة في العالم - أسماء

تعرف على أسعار الذهب في الأردن

فيديو -لحظة انهيار جسر مرتفع.. 20 قتيلا في سيول الصين

الجمعة، 19-07-2024 11:04 ص

نور ابنة رجل الاعمال زايد البداد تتألق في حفل خطوبتها على رجل الأعمال عبد المحسن الصغير في عمان.

8f8be47a-4406-48fc-8217-1663ad00b383


الوكيل الاخباري- شهد فندق ريتز كارلتون في عمان ليلة استثنائية، حيث احتضن حفل خطوبة نور البداد، الابنة الكبرى لرجل الأعمال البارز زايد البداد، على رجل الأعمال عبد المحسن مازن الصغير. 

اضافة اعلان


تميز الحفل بأجوائه الفخمة وأداء مبهر لمجموعة من الفنانين المعروفين. حضر الحفل عدد كبير من الأهل والأصدقاء، إلى جانب رجال الأعمال والفنانين والمشاهير من الأردن، الإمارات، والمملكة العربية السعودية، مما أضفى على المناسبة بريقًا خاصًا.
 
نور زايد البداد تُعد من الشخصيات البارزة في المجتمع، فهي الابنة الكبرى لرجل الاعمال زايد البداد، الذي أسس مع شقيقه الدكتور الفطين البداد مجموعة البداد القابضة والبداد كابيتال والبداد سعودي القابضة.


نور حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في الأردن، كما أكملت دراستها بحصولها على درجة الماجستير في ريادة الأعمال من جامعة برايتون في المملكة المتحدة.
 
بعد انهائها لدراستها، التحقت نور بالعمل وتشغل حالياً منصب مديرة تطوير الأعمال في "ArtHub by Albaddad" التابعة لمجموعة شركات البداد كابيتال والبداد القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تأسيسها من قبل السيد زايد البداد وشقيقه الدكتور الفطين البداد.


إلى جانب عملها، تهتم نور برياضة الفروسية، التي تعتبر من هواياتها المفضلة، كما تشارك في العديد من المبادرات الاجتماعية والثقافية، حيث تسعى لتعزيز دور المرأة في المجتمع.
 
حفل خطوبتها على عبد المحسن الصغير لم يكن مجرد حدث عادي، بل كان مناسبة للتأكيد على مكانتها المتميزة وأهمية عائلتها في عالم الأعمال والمجتمع. وتعتبر نور زايد البداد شخصية معروفة بشبكة واسعة من العلاقات في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، مما يعزز من مكانتها وسمعتها الرفيعة.

 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
نننن

آية عموري .. مبارك النجاح بامتحانات الثانوية الأمريكية

ننن

تهنئة للقاضي الدكتور محمد مسلم الشخانبة

72024111311527761863

الحاجة انعام مسعود باكير في ذمة الله

WhatsApp Image 2024-07-15 at 5.23.19 PM

تهنئة للعريس محمد صلاح بمناسبة الزفاف

e1f7564a-cc22-4254-9c97-7b27d466ccfa

محمود فراس القواسمة.. مبارك التخرج

1

افراح ال ياسين وال قويدر - صور