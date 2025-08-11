🔹 هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

الوكيل الإخباري- بمناسبة مرور عام على تقلّد سعادة خالد زاهر الفناطسة منصب رئيس الاتحاد العام لعمال الأردن، يرفع نجله هيثم خالد الفناطسة رئيس اللجنة النقابية للشركة الهندية الاردنية للكيماويات أسمى آيات التهنئة له مقرونةً بكل معاني الفخر والاعتزاز.

