🔹 هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

بجهوده الصادقة، أسهم في التأثير على التشريعات التي تصون حقوق العمال وتدعم مكتسباتهم، وأثبت حضورًا فاعلًا في المنظمات الدولية، تحت ظل الراية الهاشمية، وفي سبيل خدمة الوطن ورفعته.
"كنتَ وستبقى قدوة في التفاني والعمل، ومصدر إلهام في الجمع بين القوة في الموقف، والحرص على المصلحة العامة. أسأل الله أن يحفظك، ويمدّك بالصحة والعافية، ويوفقك لمزيد من الإنجازات لما فيه خير الأردن وأبنائه".
