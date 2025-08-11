الإثنين 2025-08-11 12:37 م
 

هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

هيثم الفناطسة وخالد الفناطسة
 
الإثنين، 11-08-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   بمناسبة مرور عام على تقلّد سعادة خالد زاهر الفناطسة منصب رئيس الاتحاد العام لعمال الأردن، يرفع نجله هيثم خالد الفناطسة رئيس اللجنة النقابية للشركة الهندية الاردنية للكيماويات أسمى آيات التهنئة له مقرونةً بكل معاني الفخر والاعتزاز.

وقال "لقد كان خلال هذه السنة نموذجًا في الإخلاص والعطاء، فنهض بالاتحاد إلى آفاق أرحب، وعزّز حضوره وتمثيله المشرف خارج حدود الوطن، ناقلًا صوت عمال الأردن إلى المحافل العربية والدولية".

بجهوده الصادقة، أسهم في التأثير على التشريعات التي تصون حقوق العمال وتدعم مكتسباتهم، وأثبت حضورًا فاعلًا في المنظمات الدولية، تحت ظل الراية الهاشمية، وفي سبيل خدمة الوطن ورفعته.

"كنتَ وستبقى قدوة في التفاني والعمل، ومصدر إلهام في الجمع بين القوة في الموقف، والحرص على المصلحة العامة. أسأل الله أن يحفظك، ويمدّك بالصحة والعافية، ويوفقك لمزيد من الإنجازات لما فيه خير الأردن وأبنائه".



 
 
