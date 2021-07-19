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الإثنين، 19-07-2021 02:36 م

تأثير صيغة APB على ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - السبب وراء ذلك هو محدودية الأنظمة في التعامل مع التقنية التي تعتمد تطبيقات App Bundles الجديدة بالمقارنة مع APK، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وعندما يبدأ المطورين في محاكاة النظام الجديد لن تتمكن الأنظمة التي كانت تتعامل مع ملفات APK من التعامل مع ملفات APB الجديدة، نظرًا لأنها عبارة عن أجزاء من تطبيقات وليست تطبيقات كاملة .

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ما سبق يعني أن تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11 ستكون عملية محدودة جدًا، قد تصبح العملية محدودة فقط للتطبيقات الأقدم التي تأتي بصيغة APK، لكن في حالة التطبيقات الجديدة APB فتنصيبها سيتطلب أن يكون متجر بلاي، أو خدمات قوقل بشكل عام، مثبتة على النظام، وبهذا قد تضطر مايكروسوفت في النهاية للتعاون مع قوقل، هذا إن وافقت الأخيرة من الأساس.


بهذا تحمي قوقل نفسها من مايكروسوفت، والتي كانت تحاول بخطوة واحدة أن تستحوذ على قاعدة مستخدمي أندرويد الضخمة من ناحية، وقتل نظام Chrome OS من ناحية أخرى، نظرًا لأن نظام كروم OS محدود بطبعه، لذلك فالمستخدم كان سيفضل استخدام ويندوز 11 وتطبيقات أندرويد عليه بدلًا من اللجوء لنظام كروم OS من الأساس.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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