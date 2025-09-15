تحديث ضخم في سناب شات.. وداعًا لاختفاء الرسائل!

الوكيل الإخباري- أعلن تطبيق سناب شات عن طرح ميزتين جديدتين استجابةً لمطالب المستخدمين:

1. ميزة "الاحتفاظ اللانهائي" (Infinite Retention)

تسمح للمستخدمين بحفظ سجل المحادثات إلى أجل غير مسمى، بدلًا من حذف الرسائل تلقائيًا كما هو معتاد في التطبيق.

سناب شات: "سمعنا من المستخدمين رغبتهم في حفظ المحادثات للأبد."

2. ميزة "السلاسل الجماعية" (Group Streaks)

تمكّن المستخدمين من إنشاء سلاسل Snap تشاركية داخل المجموعات، حيث يمكن لأي عضو الحفاظ على السلسلة، وليس فقط طرفي المحادثة كما في السلاسل الفردية.

يمكن إعادة تنشيط السلسلة خلال أسبوع إذا توقفت.

تجعل من السهل الحفاظ على التفاعل الجماعي داخل التطبيق.



الهدف من التحديث:

تعزيز التفاعل بين المستخدمين، وتقديم مرونة أكبر في المحادثات، بما يتماشى مع متطلبات الجيل الرقمي.