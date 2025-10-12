تحذير.. 16 تطبيقاً قد تفتح الباب لاختراق حساباتك المصرفية

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "مايكروسوفت" تحذيراً عاجلاً لجميع مستخدمي إصدارات "أوفيس 2016" و"أوفيس 2019" بضرورة تحديث تطبيقاتهم قبل توقف الدعم الأمني لهذه النسخ بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل. وأكدت الشركة أن استمرار استخدام هذه الإصدارات بعد انتهاء فترة الدعم يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية جسيمة، قد تصل إلى اختراق الحسابات المصرفية وسرقة البيانات الشخصية.

وحذّرت مايكروسوفت من أن البرامج المتأثرة تشمل تطبيقات حيوية مثل "وورد"، و"إكسل"، و"أوتلوك"، و"باوربوينت"، و"أكسس"، و"بابليشر"، و"سكايب للأعمال"، و"ون نوت"، حيث لن تتلقى هذه التطبيقات أي تحديثات أمنية أو إصلاحات للأخطاء بعد الموعد المحدد.



وأشار جيريمي كارلسون، مدير التسويق في "مايكروسوفت 365"، إلى أن استخدام البرمجيات القديمة يجعل الأجهزة عرضة للهجمات السيبرانية، بسبب الثغرات التي قد يستغلها القراصنة بسهولة، مما يعرض البيانات الشخصية والخاصة للمستخدمين للخطر.



ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية الكبرى، منها اختراق ضخم استهدف قاعدة بيانات شركة "غوغل"، حيث تعرض أكثر من 2.5 مليار مستخدم لخدمة "Gmail" للتهديد، وتسريب 16 مليار كلمة مرور خاصة بخدمات آبل وفيسبوك وغوغل من خلال برمجيات خبيثة.



وحثت مايكروسوفت المستخدمين على الانتقال فوراً إلى الإصدارات الأحدث من "مايكروسوفت أوفيس"، لضمان حماية بياناتهم والحفاظ على أمن أجهزتهم، خاصة مع ازدياد الهجمات التي تستهدف الثغرات في البرمجيات القديمة.

