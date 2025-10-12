الأحد 2025-10-12 03:08 م
 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة لتحرير الصور

الأحد، 12-10-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة في تطبيق "صور غوغل" تتيح لجميع مستخدمي هواتف أندرويد المؤهلة تعديل الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت مقتصرة سابقاً على هواتف بيكسل فقط. وتوفر الميزة إمكانية تحرير الصور بشكل احترافي وبلمسة واحدة من خلال أوامر نصية أو صوتية بسيطة، مثل "اجعل السماء أكثر دراماتيكية" أو "خفف الظلال على الوجه".

تعتمد الميزة على الذكاء الاصطناعي "جيميني" من غوغل، الذي يفهم السياق ويعدل الصور بشكل طبيعي، ويوفر أدوات متعددة لتحسين السطوع والتباين، إزالة العناصر غير المرغوب فيها، تحسين تفاصيل الوجه، وإضافة تأثيرات إبداعية مثل توهج دافئ أو تغيير مزاج الصورة.


ومع ذلك، تنبه غوغل إلى أن الميزة قد لا تعمل بكفاءة على الصور منخفضة الجودة أو ذات الإضاءة السيئة، كما تتم معالجة الصور عبر خوادم الشركة، ما يستدعي مراعاة جوانب الخصوصية.


تأتي هذه الخطوة ضمن جهود غوغل لدمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات اليومية، لتسهيل تعديل الصور دون الحاجة لخبرات تقنية متقدمة.

 

ارم نيوز 

 
 
