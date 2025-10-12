باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة لتحرير الصور

تعتمد الميزة على الذكاء الاصطناعي "جيميني" من غوغل، الذي يفهم السياق ويعدل الصور بشكل طبيعي، ويوفر أدوات متعددة لتحسين السطوع والتباين، إزالة العناصر غير المرغوب فيها، تحسين تفاصيل الوجه، وإضافة تأثيرات إبداعية مثل توهج دافئ أو تغيير مزاج الصورة.
ومع ذلك، تنبه غوغل إلى أن الميزة قد لا تعمل بكفاءة على الصور منخفضة الجودة أو ذات الإضاءة السيئة، كما تتم معالجة الصور عبر خوادم الشركة، ما يستدعي مراعاة جوانب الخصوصية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود غوغل لدمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات اليومية، لتسهيل تعديل الصور دون الحاجة لخبرات تقنية متقدمة.
